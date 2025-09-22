ΑΕΚ: «Ο μικρός Μιχαήλ νίκησε τον καρκίνο και έστειλε μήνυμα πίστης, ελπίδας και αλληλεγγύης στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη» (vid)

Η ΠΑΕ ΑΕΚ σχολίασε την συγκινητική στιγμή που βίωσαν οι παρευρισκόμενοι αλλά και οι τηλεθεατές της γιορτής των βραβείων ΠΣΑΠΠ όταν βραβεύτηκε ο μικρός ήρωας της ζωής Μιχαήλ Πάνου.

Ο μικρός οπαδός της ΑΕΚ, ήταν το παιδί που μετά το τέλος του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στις 30 Μαρτίου 2025 είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο της OPAP ARENA με ένα πλακάτ που έγραφε «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι, να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας», με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να αναφέρει: «Ο μικρός Μιχαήλ νίκησε τον καρκίνο και έστειλε μήνυμα πίστης, ελπίδας και αλληλεγγύης στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη».

Αναλυτικά όλα όσα τονίζει η ΠΑΕ ΑΕΚ:

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή βίωσαν οι παρευρισκόμενοι αλλά και οι τηλεθεατές της γιορτής των βραβείων ΠΣΑΠΠ που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Πρωταγωνιστής ήταν ο μικρός οπαδός της ΑΕΚ Μιχαήλ Πάνου, το παιδί που μετά το τέλος του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στις 30 Μαρτίου 2025 είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο της OPAP ARENA με ένα πλακάτ που έγραφε «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι, να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».

Ο Σταύρος Πήλιος και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχαν χαρίσει τις φανέλες τους στον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος παρακολουθεί τους αγώνες της ομάδας μας με το εισιτήριο διαρκείας που του δώρισε η ΠΑΕ ΑΕΚ μετά από σχετική πρωτοβουλία της «Make-A-Wish», η οποία εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών βράβευσε, διά χειρός του προέδρου του κ. Γιώργου Μπαντή, τον νεαρό φίλο της ΑΕΚ που βγήκε νικητής από έναν μεγάλο αγώνα και που έστειλε ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αλληλεγγύης στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη.

Την ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσώπησαν στην εκδήλωση ο πρόεδρος κ. Ευάγγελος Ασλανίδης και το μέλος του ΔΣ κ. Νίκος Παντερμαλής.

Στη βραδιά ήταν έντονη και η παρουσία της Νταμπλούχου ομάδας γυναικών της ΑΕΚ, αφού ο Νίκος Κωτσοβός εκλέχθηκε καλύτερος προπονητής της κατηγορίας, η Δέσποινα Χατζηνικολάου καλύτερη ποδοσφαιρίστρια και η Δήμητρα Γιαννακούλη καλύτερη τερματοφύλακας. Στην κορυφαία ενδεκάδα συμπεριλήφθηκαν επίσης οι συμπαίκτριές τους Γεωργία Παυλοπούλου και Άντρη Βιολάρη.