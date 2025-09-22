Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος διαιτητής ο Τάσος Παπαπέτρου (vid)

Για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο διεθνής Έλληνας ρέφερι από τον Σύνδεσμο Αθηνών επιλέχθηκε από αθλήτριες και αθλητές ως ο κορυφαίος στη θέση του.

Δείτε την βράβευση του Τάσου Παπαπέτρου ως κορυφαίου διαιτητή τη σεζόν 2024-25: