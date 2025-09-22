Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη ενδεκάδα της Super League για την σεζόν 24-25 - Κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο

Για την ακρίβεια στην κορυφαία ενδεκάδα είναι 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές μετά από αρκετά χρόνια.
Οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, ψήφισαν και ανακήρυξαν τους καλύτερους έντεκα παίκτες από όλους όσοι έλαβαν μέρος στους αγώνες την σεζόν 24-25 στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Ολυμπιακός έχει 5 εκπροσώπους, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να ακολουθούν με 2, ενώ Άρης και Ατρόμητος έχουν από έναν παίκτη.
Η καλύτερη ενδεκάδα του περσινού πρωταθλήματος
Καλύτερος τερματοφύλακας
Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)
Καλύτεροι αμυντικοί
Δεξιός μπακ: Γιώργος Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός)
Σέντερ μπακ: Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ)
Σέντερ μπακ: Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)
Αριστερός μπακ: Νίκος Αθανασίου (Ατρόμητος)
Οι καλύτεροι της μεσαίας γραμμής
Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)
Ουζεντίν Ουναΐ (Παναθηναϊκός)
Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)
Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)
Καλύτεροι επιθετικοί
Λορένζο Μορόν (Άρης)
Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)