Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη ενδεκάδα της Super League για την σεζόν 24-25 - Κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο

Στην 44η τελετή των βραβείων του ΠΣΑΠΠ αναδείχθηκε η καλύτερη ενδεκάδα για την περασμένη σεζόν στην Super League με το ελληνικό στοιχείο να κυριαρχεί.

Για την ακρίβεια στην κορυφαία ενδεκάδα είναι 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές μετά από αρκετά χρόνια.

Οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, ψήφισαν και ανακήρυξαν τους καλύτερους έντεκα παίκτες από όλους όσοι έλαβαν μέρος στους αγώνες την σεζόν 24-25 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έχει 5 εκπροσώπους, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να ακολουθούν με 2, ενώ Άρης και Ατρόμητος έχουν από έναν παίκτη.

Η καλύτερη ενδεκάδα του περσινού πρωταθλήματος

Καλύτερος τερματοφύλακας

Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)

Καλύτεροι αμυντικοί

Δεξιός μπακ: Γιώργος Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός)

Σέντερ μπακ: Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ)

Σέντερ μπακ: Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Αριστερός μπακ: Νίκος Αθανασίου (Ατρόμητος)

Οι καλύτεροι της μεσαίας γραμμής

Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

Ουζεντίν Ουναΐ (Παναθηναϊκός)

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)

Καλύτεροι επιθετικοί

Λορένζο Μορόν (Άρης)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)