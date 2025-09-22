Ντέμης: «Ίσως το καλύτερο φετινό, το δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ-Λίγοι μπορούν να κάνουν την μπαλιά που έβγαλε ο Μάνταλος στον Γιόβιτς»

Στην εκπομπή Monday FC της NOVA μιλησε ο Ντέμης Νικολαΐδης για την εικόνα της ΑΕΚ στη Λάρισα.

Ο παλαίμαχος επιθετικός τόνισε πως η Ένωση, παρά την απώλεια βαθμών, πραγματοποίησε στην επανάληψη «ίσως το καλύτερο φετινό της ημίχρονο», ενώ μίλησε με αποθεωτικά λόγια για την απόδοση του Πέτρου Μάνταλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέμης Νικολαΐδης: «Μου άρεσε η Λάρισα, μου άρεσε ο κόσμος. Μου έλειψε όλο αυτό. Μακάρι να πάει καλά η Λάρισα. Χθες ήταν καλή στο ψηλό παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ υστέρησε ψηλά και τελικά έτσι μπήκε το γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο κάτι διόρθωσε ο Νίκολιτς και πρέπει να του το δώσουμε αυτό. Η ΑΕΚ προηγήθηκε και δέχτηκε ένα περίεργο γκολ καθώς δεν υπήρχε παίκτης στο πρώτο δοκάρι. Μετά το γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ, πάλι είχε φάσεις να πάρει το ματς. Και ήταν ίσως το καλύτερο φετινό, το δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ στη Λάρισα.

Ο Μάνταλος έπαιξε καταπληκτικά στο διάστημα που αγωνίστηκε, έκανε μια απίθανη πάσα σχεδόν ασίστ στον Γιόβιτς, σκόραρε, έκανε ένα σουτ πολύ καλό. Έκανε διαφορά με την εμφάνιση του. Την μπαλιά που κάνει ο Μάνταλος στον Γιόβιτς λίγοι μπορεί να την κάνουν στην Ελλάδα. Όταν ο Γιόβιτς έρθει στα καλά του, που μου άρεσε χθες, σιγά σιγά… έρχεται, θα την κάνει γκολ αυτή την πάσα».

Δείτε εδώ σε βίντεο όσα είπε ο Ντέμης Νικολαΐδης.