Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Νίκος Κωτσοβός της ΑΕΚ καλύτερος προπονητής της Α' Εθνικής Γυναικών (vid)

Οπως αναμενόταν, ο Νίκος Κωτσοβός, ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής της Α’ Εθνικής Γυναικών για την περσινή σεζόν στην σημερινή «44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ».

Ο Ελληνας κόουτς θυμίζουμε, οδήγησε την ΑΕΚ πέρυσι στην κατάκτηση του πρώτου νταμπλ στην ιστορία της.

Ο προπονητής της Ένωσης δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου του: «Να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ για αυτά που κάνει για όλους μας όλα αυτά τα χρόνια. Πήρα μια απόφαση να αφήσω το ανδρικό ποδόσφαιρο και να περάσω σε έναν κόσμο που είναι συναρπαστικός, το ποδόσφαιρο γυναικών. Να πω αυτά που πρέπει να γίνουν για τις κοπέλες. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, αξίζουν πολύ περισσότερο. Να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένεια μου και στην οικογένεια της ΑΕΚ. Βέβαια δεν θα ήμουν εδώ αν δεν υπήρχαν οι κοπέλες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ».