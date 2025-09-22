ΠΑΟΚ: Αποκατάσταση και στροφή στην Μακάμπι Τελ Αβίβ

Στην πρεμιέρα της League Phase κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9, 19:45) στην Τούμπα στρέφει πλέον την προσοχή του ο ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στη League Phase και έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.

Οι βασικοί της αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.

Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο. Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε θεραπεία και η επιστροφή του αναμένεται μετά τη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων τον Οκτώβριο.

Την Τρίτη (23.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ

Νωρίτερα στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Μπάμπα . Η Μακάμπι θα δώσει τη δική της συνέντευξη στις 18:15».