«Πλήγμα» στον ΠΑΟΚ με Πέλκα - Τι έδειξαν οι εξετάσεις!

Στα… πιτς τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος μπαίνει ο Δημήτρης Πέλκας - Θλάση στον δικέφαλο έδειξαν οι εξετάσεις!

Δεν ήταν καλά τα νέα για τους Θεσσαλονικείς καθώς οι φόβοι περί θλάσης επιβεβαιώθηκαν…

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον Παναιτωλικό. Υποβλήθηκε την επομένη του αγώνα σε εξετάσεις, που έδειξαν θλάση στον δικέφαλο.

Τι σημαίνει αυτό για τον Ραζβάν Λουτσέσκου; Πως δεδομένα θα χάσει τα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή, αρχής γενομένης από την πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κόντρα στη Μακάμπι.

Από εκεί και πέρα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του και στο εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης, το ταξίδι στην Ισπανία στο Βίγκο κόντρα στη Θέλτα και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό…