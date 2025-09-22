Μελέτης Ηλίας: «Η ΑΕΚ είναι συνυφασμένη με έννοιες όπως η προσφυγιά και η ιστορία» (vid)

Ο επιτυχημένος ηθοποιός και γνωστός Ενωσίτης Μελέτης Ηλίας στο πλαίσιο χορηγικής συνεργασίας της ΠΑΕ ΑΕΚ μίλησε από την Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena για τις ρίζες της αγαπημένης του ομάδας.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ και τα λόγια του Μελέτη Ηλία: «Θεωρώ πως η ΑΕΚ είναι συνυφασμένη με πολύ γνώριμες έννοιες, όπως η προσφυγιά, όπως οι Έλληνες του Εύξεινου Πόντου, του εξωτερικού. Είναι μια ομάδα που φέρει μια ιστορία και εκ των πραγμάτων τη φέρουν και οι φίλαθλοί της.

Ευχαριστούμε θερμά τον καλλιτέχνη κ. Μελέτη Ηλία για τη συμμετοχή του στο project και για τον τρόπο με τον οποίο ανέδειξε το βάθος της ιστορίας της ΑΕΚ, με λόγια που συγκινούν και εμπνέουν.

Η co-branded συλλογή της συνεργασίας ΑΕΚ x Lyle & Scott είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο επίσημο κατάστημα της ΠΑΕ ΑΕΚ στην OPAP ARENA και online στο shop.aekfc.gr.