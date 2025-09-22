Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ατυχία για Φαν Μπόμελ, «πλήγμα» στην PSV

Ο 21χρονος γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση με την ομάδα του, αλλά στο ντέρμπι με τον Άγιαξ για την Eredivisie, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

«Ο Ρούμπεν φαν Μπόμελ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στον αγώνα της περασμένης Κυριακής εναντίον του Άγιαξ. Είναι απίθανο ο 21χρονος επιθετικός να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με την Αϊντχόφεν αυτή τη σεζόν. Η PSV του εύχεται ταχεία ανάρρωση και θα τον στηρίξει σε όλη τη διαδικασία αποκατάστασής του», ανακοίνωσε σήμερα η πρωταθλήτρια Ολλανδίας και αντίπαλος του Ολυμπιακού για την 4η αγωνιστική του Champions League (4/11, 22:00, «Γ. Καραϊσκάκης»).

Ruben van Bommel has suffered a serious knee injury in last Sunday’s match against Ajax. The 21-year-old forward is unlikely to feature again for PSV this season.



PSV wishes him a speedy recovery and will support him throughout his rehabilitation process. — PSV (@PSV) September 22, 2025



To ξεκίνημα στη σεζόν ήταν εξαιρετικό. Με τρία γκολ σε έξι αγώνες πρωταθλήματος και ένα ακόμη στο Champions League, ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ είναι από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της Αϊντχόφεν. Μάλιστα, το ευρωπαϊκό τέρμα του είναι ιστορικής σημασίας, καθώς σημειώθηκε 25 χρόνια μετά το πρώτο του πατέρα του στη διοργάνωση.