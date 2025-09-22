Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ατυχία για Φαν Μπόμελ, «πλήγμα» στην PSV

«Ο Ρούμπεν φαν Μπόμελ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στον αγώνα της περασμένης Κυριακής εναντίον του Άγιαξ. Είναι απίθανο ο 21χρονος επιθετικός να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με την Αϊντχόφεν αυτή τη σεζόν. Η PSV του εύχεται ταχεία ανάρρωση και θα τον στηρίξει σε όλη τη διαδικασία αποκατάστασής του», ανακοίνωσε σήμερα η πρωταθλήτρια Ολλανδίας και αντίπαλος του Ολυμπιακού για την 4η αγωνιστική του Champions League (4/11, 22:00, «Γ. Καραϊσκάκης»).
To ξεκίνημα στη σεζόν ήταν εξαιρετικό. Με τρία γκολ σε έξι αγώνες πρωταθλήματος και ένα ακόμη στο Champions League, ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ είναι από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της Αϊντχόφεν. Μάλιστα, το ευρωπαϊκό τέρμα του είναι ιστορικής σημασίας, καθώς σημειώθηκε 25 χρόνια μετά το πρώτο του πατέρα του στη διοργάνωση.
September 2000: Mark van Bommel scores his first Champions League goal for PSV ⚽— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025
September 2025: Ruben van Bommel scores his first Champions League goal for PSV ⚽#UCL pic.twitter.com/Uja9MEwnFL