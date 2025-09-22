Χάος στην Γερμανία: 400 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε «μπλόκαραν» τρένο για να παίξουν ξύλο

Χάος επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου (20/9) κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του Ντόρτμουντ μεταξύ οπαδών της Σάλκε και των Βεστφαλών.

Για την ακρίβεια 400 οργανωμένοι οπαδοί από τη Σάλκε και την Μπορούσια Ντόρτμουντ δημιούργησαν σκηνικό κόλασης.

Η αστυνομία κατάσχεσε γάντια, επιδέσμους πυγμαχίας, μάσκες του σκι και προστατευτικά στόματος, ενώ διερευνά κατηγορίες για σοβαρές σωματικές βλάβες.

Η μαζική συμπλοκή στο βορειοανατολικό Ντόρτμουντ έγινε όταν οι οπαδοί της Σάλκε γύριζαν στην περιοχή του Ρουρ με τρένο το Σάββατο το βράδυ μετά την εκτός έδρας νίκη τους με 2-0 επί του Μαγδεμβούργο.

Των ώρα της επιστροφής λίγο πριν τη στάση του Ντόρτμουντ, οι οπαδοί της Σάλκε τράβηξαν το φρένο έκτακτης ανάγκης δύο φορές στη σειρά και σταμάτησαν το τρένο.

Τη δεύτερη φορά γύρω στις 10:50 μ.μ. στην περιοχή Σάρνχορστ, μια μεγάλη ομάδα οπαδών έφυγε από το τρένο. Στη συνέχεια, σε κοντινή δασώδη περιοχή σημειώθηκε «σωματική συμπλοκή με βίαιους οπαδούς της Ντόρτμουντ».

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και βρήκε περισσότερους από 300 οπαδούς της Σάλκε και περίπου 90 οπαδούς της Ντόρτμουντ. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ερυθρότητα στα χέρια και τα πρόσωπα πολλών από τους εμπλεκόμενους, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.