Αλόνσο: «Δεν με ενδιαφέρει η Χρυσή Μπάλα, δεν έχω παίκτη, ούτε έχω ψηφίσει»

Λίγες ώρες πριν την απονομής της Χρυσής Μπάλας, ο Τσάμπι Αλόνσο αρνήθηκε να δώσει πρόβλεψη για τον νικητή του βραβείου.

Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έκανε κάποια πρόβλεψη αφού όπως ο ίδιος τόνισε έχει στραμμένη την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Λεβάντε (23/9).

Η Ρεάλ Μαδρίτης άλλωστε έχει πάρει την απόφαση να μην δώσει το παρών στην τελετή, όπως ακριβώς συνέβη και πέρσι.

Ο Τσάμπι Αλόνσο, σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Λεβάντε (23/9), ακολούθησε την γραμμή της ομάδας του, που γυρίζει την πλάτη τον θεσμό του France Football, ο οποίος έχει καθιερωθεί από το 1956.

Ο Ισπανός προπονητής ρωτήθηκε πολλές φορές σχετικά με τη Χρυσή Μπάλα, με τους δημοσιογράφους να του ζητούν να δώσει πρόβλεψη για τον νικητή του βραβείου.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Όπως είπατε, παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι δικό μου πρόβλημα γιατί δεν έχω παίκτη, δεν ψήφισα, οπότε θα δούμε μετά την τελετή ποιος κέρδισε.

Αλλά δεν το έχω σκεφτεί πολύ, γιατί σκέφτομαι τον αγώνα με τη Λεβάντε. Αύριο έχουμε αγώνα με τη Λεβάντε, είναι αγώνας της La Liga. Νομίζω ότι φέτος δεν θα πάρουμε πολλούς πόντους (στη Χρυσή Μπάλα) και κάθε αγώνας είναι πολύ σημαντικός. Δεν το σκέφτομαι, πραγματικά όχι. Είμαι συγκεντρωμένος στη Λεβάντε».