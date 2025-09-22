Ολλανδία: Τον κλώτσησε στο πρόσωπο και πήρε την γρηγορότερη κόκκινη στην ιστορία

Μια κλωτσιά στο πρόσωπο ήταν υπεραρκετή ώστε ο «δράστης» να φύγει για τα αποδυτήρια με συνοπτικές διαδικασίες.

Ο Τζαμίρο Μοντέιρο νόμιζε πως έπαιζε στο street fighter και πήγε με τις τάπες στο πρόσωπο του αρχηγού της Γκόου Αχέντ Ίγκλς, παίρνοντας την ταχύτερη στην ιστορία της Τσβόλε.

Με αυτόν τον τρόπο πήρε πάνω του όλα τα φλας στο ντέρμπι ανάμεσα στην Τσβόλε και την Γκόου Αχέντ Ίγκλς, αλλά όχι για καλό λόγο.

Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, ο 31χρονος μέσος έφυγε με απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς χτύπησε με τις τάπες του παπουτσιού του το πρόσωπο του αρχηγό των αντιπάλων, Ματς Ντέιλ.

Η Εισαγγελία επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Ολλανδίας εισηγήθηκε τιμωρία τριών αγωνιστικών, κάτι που ο Μοντέιρο αποδέχθηκε.

Έτσι, θα απουσιάσει από τα δύο επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας του.

Αυτή η αποβολή είναι η ταχύτερη, που έχει δεχθεί ποτέ ποδοσφαιριστής της Τσβόλε.

Ακόμη ήταν η πιο γρήγορη αποβολή στην Eredivisie από τον Φεβρουάριο του 2015, όταν ο Γιέτρο Βίλεμς της Αϊντχόφεν είδε την κόκκινη κάρτα μόλις στο 29ο λεπτό, αγωνιζόμενος απέναντι στην Νακ Μπρέντα.

Η Τσβόλε ηττήθηκε τελικά με 0-2, με την ομάδα να μετρά πλέον τρεις διαδοχικές ήττες στην Eredivisie.