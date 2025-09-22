Ρεάλ Μαδρίτης: Πιθανή η αποχώρηση του Βινίσιους τον Ιανουάριο

Αμφίβολη παραμένει η παραμονή του Βινίσιους στην Ρεάλ Μαδρίτης και το νέο χρόνο, καθώς τα ισπανικά ΜΜΕ τον... βλέπουν εκτός «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Είναι το καυτό θέμα στη Ρεάλ Μαδρίτης αυτή τη στιγμή... Στο γήπεδο, τα πράγματα πάνε αρκετά καλά για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Έξι νίκες σε έξι αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ένας Κιλιάν Εμπαπέ που... περπατάει στο νερό και μερικές ήδη πειστικές μεταγραφές.

Κατά συνέπεια, θα ήταν ασφαλές να πούμε ότι η αρχή της εποχής Αλόνσο είναι ιδανική. Αλλά εν μέσω όλων αυτών των καλών ειδήσεων, η κατάσταση του Βινίσιους Τζούνιορ είναι ενοχλητική...

Ένα νέο επεισόδιο σημειώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο εναντίον της Εσπανιόλ, όταν ο Βραζιλιάνος αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο πρώην παίκτης της Φλαμένγκο δεν δίστασε να δείξει τη δυσαρέσκειά του, πηγαίνοντας κατευθείαν στα αποδυτήρια (πριν επιστρέψει).

Σύμφωνα με τον τύπο της Μαδρίτης, δεν κατάλαβε την επιλογή του Αλόνσο, με τον οποίο φέρεται να έχει ήδη αρκετές διαφωνίες αυτή τη σεζόν. Μια πολύ τεταμένη και περίπλοκη στη διαχείρισή της κατάσταση, δεδομένου ότι οι συνομιλίες για την επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2027, έχουν καθυστερήσει.

Πλέον, σύμφωνα με το ισπανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα El Chiringuito de Jugones, το διαζύγιο μεταξύ του Βραζιλιάνου σταρ και του συλλόγου της πρωτεύουσας θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί αυτόν τον χειμώνα.

Το μέσο ενημέρωσης εξηγεί ότι εάν η κατάσταση του παίκτη δεν βελτιωθεί, είτε πρόκειται για την απόδοσή του στο γήπεδο είτε για τη σχέση του με τον Τσάμπι Αλόνσο, μια αποχώρηση είναι πολύ πιθανή στη διάρκεια της προσεχούς μεταγραφικής περιόδου.

Εάν ο ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να μην αισθάνεται σημαντικός για την ομάδα, κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να μαζέψει τις βαλίτσες του και να φύγει.

Ο Βινίσιους έχει χάσει την ιδιότητά του ως αστέρας του συλλόγου, ένας ρόλος που τώρα έχει αναλάβει ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο Βραζιλιάνος υποαποδίδει και ο Αλόνσο δεν φαίνεται να ξέρει πώς να τον χρησιμοποιήσει για να εκμεταλλευτεί τις (μεγάλες) δυνατότητές του.

Μένει να δούμε αν η Σαουδική Αραβία θα είναι έτοιμη να τοποθετηθεί τον Ιανουάριο ή αν ο αστέρας της Σελεσάο θα πρέπει να βρει θέση σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα...