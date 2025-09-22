Πέτρος Μάνταλος: Ο «αρχιτέκτονας» της ΑΕΚ σε γκολ και ασίστ

Ο αρχηγός της Ένωσης παραμένει – διαχρονικά - επιδραστικός για την Ένωση και το SDNA έχει τις λεπτομέρειες με τη…γλώσσα των αριθμών.



Σε εξαιρετική φόρμα ξεκίνησε ο Πέτρος Μάνταλος τη σεζόν 2025-26. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έχει ήδη 2 γκολ και 3 ασίστ κι επιβεβαιώνει για ακόμα μια χρονιά πόσο καθοριστικός είναι για το παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων».

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός παραμένει στα 34 χρόνια του ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της Ένωσης. Με συνδυασμό γκολ και ασίστ, οδηγεί την ομάδα του και αποτελεί πολύτιμο κρίκο στη δημιουργία και την μεσοεπιθετική λειτουργία των «κιτρινόμαυρων».

2025-26: Δυναμικό ξεκίνημα

2 γκολ – 3 ασίστ

Σκόραρε στην πρεμιέρα με τον Πανσερραϊκό στην «OPAP Arena» και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ.

Έδωσε δύο ασίστ στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού στην Κύπρο.

Η ΑΕΚ σε αυτά τα ματς μέτρησε 2 νίκες και 2 ισοπαλίες.

2024-25: Συνέπεια και δημιουργία

3 γκολ – 4 ασίστ

Η ΑΕΚ σημείωσε τρεις νίκες και μία ήττα στα ματς που συμμετείχε ενεργά με γκολ ή ασίστ.

2023-24: Ο ηγέτης της μεσοεπιθετικής γραμμής

1 γκολ – 10 ασίστ

Οι ασίστ του οδήγησαν την ΑΕΚ σε νίκες κόντρα σε Άρη, Αστέρα Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννινα και ΠΑΟΚ.

Το μοναδικό του γκολ ήρθε απέναντι στη νικηφόρα αναμέτρηση κόντρα στη Λαμία (3-0).

Παρά την ασίστ του στο γκολ του Πινέδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μαρσέιγ, η ΑΕΚ ηττήθηκε 3-1 στο Europa League.

2022-23: Πέντε γκολ – πέντε νίκες

Η ΑΕΚ πανηγύρισε τη νίκη με τον ίδιο σκόρερ, σε πέντε παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Σημαντικά γκολ συμπεριλαμβανομένου του θριάμβου 1-3 επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη για τα play offs τoυ πρωταθλήματος.

2021-22: Τρία γκολ - τρεις νίκες

Σκόραρε σε τρία ματς πρωταθλήματος κόντρα σε Άρη, Ιωνικό και ΠΑΣ Γιάννινα με την ΑΕΚ να πετυχαίνει ισάριθμες νίκες.

Γκολ πέτυχε και στον επαναληπτικό αγώνα με την Βελέζ στο ΟΑΚΑ που είχε πικρό φινάλε για την ΑΕΚ και τη χαμένη πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

2020-21: Τέσσερα στα τέσσερα

4 γκολ – 4 νίκες για την ΑΕΚ.

Σκόραρε σε ματς πρωταθλήματος και Κυπέλλου, όπως τα παιχνίδια με Παναιτωλικό, Ζόρια, Βόλο και Παναθηναϊκό.

2019-20: Αήττητη με δικά του γκολ

11 γκολ – 8 νίκες – 2 ισοπαλίες.

Η ΑΕΚ δεν έχασε παιχνίδι όπου σκόραρε, με σημαντικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

2018-19 και 2017-18

2018-19: 9 γκολ, 6 νίκες, 2 ισοπαλίες για την ΑΕΚ.

2017-18: Πρωταθληματική σεζόν για την Ένωση - 4 γκολ σε 4 νίκες σε μια σεζόν που σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του (ρήξη χιαστών).

Οι ασίστ που «γράφουν»

Ο Μάνταλος δεν σκοράρει μόνο, αλλά και δημιουργεί. Από το 2017-18 μέχρι σήμερα, οι ασίστ του έχουν οδηγήσει την ΑΕΚ σε δεκάδες νίκες, τόσο σε πρωτάθλημα όσο και σε Κύπελλο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.