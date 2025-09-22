Συλαϊδόπουλος: «Στην Ελλάδα, λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους... άγγιξαν οι θεοί και ο Μουρίνιο είναι ένας από αυτούς»

Αυτά ήταν τα λόγια του προπονητή της Ρίο Άβε, Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους ενόψει του αυριανού (23/9) αγώνα εναντίον της Μπενφίκα.

Η Ρίο Άβε οδεύει προς τη Λισαβόνα χωρίς νίκη (3 ισοπαλίες και 2 ήττες) στη σεζόν 2025/26 στη Primeira Liga, αλλά ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος πιστεύει ότι το «επιπλέον κίνητρο» που θα δημιουργήσει η συνάντηση με τον Ζοζέ Μουρίνιο θα μπορούσε να είναι ένα πλεονέκτημα για την ομάδα του:

«Είναι κίνητρο, χωρίς αμφιβολία. Σε αυτά τα παιχνίδια, το εσωτερικό κίνητρο καταλήγει να είναι ισχυρότερο από το εσωτερικό. Η συνάντηση με έναν τόσο εμβληματικό προπονητή είναι πολύ ξεχωριστή. Στην Ελλάδα, συχνά λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους άγγιξαν οι θεοί, και ο Μουρίνιο είναι ένας από αυτούς. Θα είναι προνόμιο να παίξουμε εναντίον του. Είναι μια ιστορική στιγμή για την Μπενφίκα, και είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος της και που θα είμαστε σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά ο αγώνας ξεκινάει 0-0, και θέλουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό», υποστήριξε ο Έλληνας προπονητής και συνέχισε:

«Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε ποιον αντιμετωπίζουμε. Είδαμε το πρώτο παιχνίδι του προπονητή Μουρίνιο και ήδη καταλαβαίνουμε την ατμόσφαιρα που μας περιμένει. Είναι σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι και δυνατοί σε διάφορες πτυχές. Θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Όσον αφορά τον αγώνα με την Πόρτο, πρέπει να δούμε τι κάναμε και να βελτιωθούμε από την αρχή του αγώνα. Πρέπει να έχουμε θάρρος και προσωπικότητα».



Πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη στο ποδόσφαιρο και πρέπει να είμαστε καλύτεροι σε όλα αυτά. Πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς αν θέλουμε να κερδίζουμε παιχνίδια και να παίζουμε καλύτερα. Υπάρχουν καταστάσεις όπου επιδεικνύουμε αυτή την απόδοση. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία και να βελτιώσουμε αυτό που κάνουμε, καθώς και τις αδυναμίες μας, οι οποίες είναι κάπως προφανείς. Κατά τη γνώμη μου, αξίζαμε να φύγουμε από τα πρώτα τρία παιχνίδια με περισσότερους βαθμούς από αυτούς που έχουμε».

Και κατέληξε: «Δεν είμαι φονταμενταλιστής. Αν χρειαστεί να προσαρμοστούμε και να παίξουμε με τέσσερις αμυντικούς αντί για τρεις, δεν έχει μεγάλη διαφορά για μένα. Αυτό που έχει σημασία είναι η διατήρηση των αρχών. Δεν υπάρχει έλλειψη επιθυμίας μεταξύ των παικτών. Βελτιωνόμαστε, κάνουμε καλά πράγματα». Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να δουλέψουμε σε ορισμένες πτυχές, να τις ελέγξουμε, κάτι που δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Είναι κάτι που με απασχολεί και το αναλύουμε. Οι παίκτες έχουν την αποφασιστικότητα και το κίνητρο να αποδείξουν κάτι. Το πιο σημαντικό είναι το πώς θα αντιδράσουμε. Η ομάδα δείχνει χαρακτήρα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».