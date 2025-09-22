Στη Βουλιαγμένη πρώην του Ολυμπιακού

Δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της νέας σεζόν στην Α1 υδατοσφαίρισης γυναικών, η Βουλιαγμένη ανακοίνωσε την απόκτηση της Κίρα Κρίστμας.

Η 28χρονη Καναδή περιφερειακός επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου έχει φορέσει στο παρελθόν το σκουφάκι του Ολυμπιακού, και θα ενισχύσει την προσπάθεια του ΝΟΒ να διατηρήσει τα εγχώρια «σκήπτρα», που ανέκτησε πέρυσι μετά από 12 χρόνια, αλλά και να διακριθεί στο Champions League.

Η Κρίστμας έχει μετάσχει με την εθνική Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και σε αρκετές ακόμη μεγάλες διοργανώσεις (Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup, World League), ενώ έχει στο παλμαρέ της ένα ασημένιο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες το 2019. Με τον Ολυμπιακό, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022 και πανηγύρισε επίσης τρία νταμπλ στην Ελλάδα (2020, 2022, 2023).

«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα είμαι μέλος της ομάδας στην φετινή προσπάθεια. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική χρονιά και την ευκαιρία να κερδίσουμε ξανά τίτλους» δήλωσε η νέα παίκτρια της Βουλιαγμένης.