«Χρυσή Μπάλα»: Οι εταιρείες στοιχημάτων... δίνουν το τρόπαιο στον Ντεμπελέ

Οι στοιχηματικές εταιρείες τοποθετούν τον Ουσμάν Ντεμπελέ στην κορυφή της κούρσας για τη «Χρυσή Μπάλα», η τελετή απονομής της οποίας έχει προγραμματιστεί απόψε (22/9-22:00) στο Théâtre du Châtelet στο Παρίσι.

Δίνουν τον Γάλλο διεθνή επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, ως το φαβορί με μέση απόδοση 1,25 για ένα ποντάρισμα 1. Βρίσκεται μπροστά από τον κύριο ανταγωνιστή του, Λαμίν Γιαμάλ (5,25), όπως αναφέρει το RMC.



Η ταυτότητα του τρίτου παίκτη ποικίλλει. Σύμφωνα με τις συνολικές αποδόσεις, ο Παριζιάνος Βιτίνια είναι ο φαβορί των στοιχηματικών παικτών (17,20) μπροστά από τον επιθετικό της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ (18,40) και τον Ραφίνια (27,40), παρά το γεγονός ότι είχε μια πολύ πιο παραγωγική σεζόν από τον συμπαίκτη του, Λαμίν Γιαμάλ, την περασμένη εβδομάδα (34 γκολ, 25 ασίστ σε 57 παιχνίδια για τον Ραφίνια, 18 γκολ, 25 ασίστ σε 55 παιχνίδια για τον Γιαμάλ).

Φτάνοντας στα μέσα της σεζόν από τη Νάπολι, ο Κβίτσα Κβαρατσκελία (63,40) είναι ανάμεσα στα φαβορί, λίγο έξω από το Top 5.

Συχνά αναφέρεται ως ένα από τα μεγάλα αουτσάιντερ, ο Ατσράφ Χακίμι (43,60) είναι ακριβώς πίσω.

Ο επιθετικός της Τσέλσι, Κόουλ Πάλμερ (49,90), μπορεί επίσης να διεκδικήσει μια θέση στο Top 10, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων που τοποθετούν άλλους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν μεταξύ των υποψηφίων, όπως τον Φαμπιάν Ρουίθ (54,20) και τον Νούνο Μέντες (56,40).

Οι αποδόσεις του Κιλιάν Μπαπέ (52,80) ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία. Ενώ βρίσκεται εκτός Top 10, σύμφωνα με ορισμένους, είναι σοβαρός υποψήφιος για το Top 5 για άλλους (όπως στην Αγγλία με αποδόσεις 25).

Οι 10 αποδόσεις-φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα» 2025

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία/Παρί Σεν Ζερμέν) 1,25

Λαμίνε Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα) 5.25

Βιτίνια (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζρμέν) 17.20

Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος/Λίβερπουλ) 18.40

Ραφίνια (Βραζιλία/Μπαρτσελόνα) 27.40

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Γεωργία/Νάπολι, μετά Παρί Σεν Ζερμέν) 63.40

Ατσράφ Χακίμι (Μαρόκο/Παρί Σεν Ζερμέν) 43.60

Κόουλ Πάλμερ (Αγγλία/Τσέλσι) 49,90

Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία/Παρί Σεν Ζερμέν) 54.20

Νούνο Μέντες (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζερμέν) 56.40