ΑΕΚ: Παράταση διάθεσης για το πακέτο εισιτηρίων για το Conference League

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι η διάθεση του πακέτου εισιτηρίων για τα εντός έδρας παιχνίδια της League Phase του UEFA Conference League, παρατείνεται έως την Πέμπτη 25/09/2025 στις 12:00 το μεσημέρι.



Το πακέτο αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-2026, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα εισιτήρια των τριών αυτών αγώνων με προνομιακή έκπτωση 21% της συνολικής τους αξίας. Η αγορά γίνεται αποκλειστικά από τη σελίδα μας, πατώντας ΕΔΩ.



Με τον τρόπο αυτό οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας εξασφαλίζουν τη θέση τους στην OPAP Arena για τις αναμετρήσεις:



ΑΕΚ-Aberdeen, στις 23 Οκτωβρίου 2025 (19.45)



ΑΕΚ-Shamrock Rovers, στις 6 Νοεμβρίου 2025 (19.45)



ΑΕΚ-U. Craiova, στις 18 Δεκεμβρίου 2025 (22.00)



Τα εισιτήρια και για τα τρία παιχνίδια θα αποσταλούν μέσα στις επόμενες ημέρες στο e-mail μέσω του οποίου γίνεται η αγορά.



Προσοχή. Μην καταχωρήσετε τα εισιτήριά σας στο gov.gr wallet εάν δεν είστε σίγουροι ότι θα τα χρησιμοποιήσετε οι ίδιοι!