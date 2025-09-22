Αλέξανδρος Καδόγλου: Ο Έλληνας αρχηγός της Άιντραχτ Κ17 (vid)

Ο 15χρονος με καταγωγή από το Τυχερό Έβρου, Αλέξανδρος Καδόγλου φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην αναμέτρηση της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης Κ17 κόντρα στην Καρλσρούη Κ17.

Ο γεννημένος στις 28 Μαρτίου 2010, Αλέξανδρος Καδόγλου κατέγραψε την τρίτη του φετινή εμφάνιση με την Άιντραχτ Κ17 αποτελώντας μάλιστα τον αρχηγό της γερμανικής ομάδας.



Ο σύλλογος της Φρανκφούρτης ηττήθηκε με 4-3 από την Καρλσρούη (20/9) με τον μέχρι στιγμής απολογισμό της να είναι 1 νίκη και 2 ήττες.



Ο Καδόγλου, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός χαφ θεωρείται από τα μεγάλα ταλέντα της γερμανικής ομάδας και ήδη έχει χρισθεί δύο φορές διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ15. Αποτελεί μέλος της Άιντραχτ απο το 2020.



Δείτε τον Αλέξανδρο Καδόγλου εν δράσει...