Βόλος: Τα εισιτήρια του αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο

Αναλυτικά:

H ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΒΟΛΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Τετάρτη 24/9/25, 15.00) για την 2η αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδος BETSSON.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

VIP: 50 ευρώ

Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο): 15 ευρώ

*Για τα παιδιά έως 12 χρόνων θα υπάρχει μαθητικό εισιτήριο 1 ευρώ, η έκδοση του οποίου είναι υποχρεωτική, καθώς πλέον βάση νόμου απαγορεύεται η δωρεάν είσοδος τους σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι φίλοι του Βόλου θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος (Πανθεσσαλικό) σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη από τις 9.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. και την Τετάρτη (ημέρα του αγώνα) από τις 9.00 π.μ. έως τη 1.00 μ.μ.

Επιπλέον, οι φίλοι του Βόλου μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους μέχρι και την έναρξη του αγώνα και μέσω της TICKETMASTER πατώντας ΕΔΩ

H αγορά εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος γίνεται μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Για την αγορά εισιτηρίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο και email

Επιπλέον, την από τη 1.00 μ.μ. έως την έναρξη του αγώνα θα λειτουργεί εκδοτήριο στη 2η πεζογέφυρα για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων άνω των 67 χρόνων.

Η είσοδος των φιλάθλων για τη Θύρα των VIP θα γίνεται από την κεντρική πύλη του Πανθεσσαλικού σταδίου και την είσοδο των VIP.

Η είσοδος των φιλάθλων του Βόλου για όλες τις υπόλοιπες θύρες θα γίνεται από την 2η Πεζογέφυρα.

*Οι κάτοχοι των VIP καρτών διαρκείας καλούνται όπως προσέλθουν στα γραφεία της ΠΑΕ έως την Παρασκευή 19/9/25, ώστε να ενεργοποιήσουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο τους για την πρόσβασή τους στο Πανθεσσαλικό στάδιο, εφόσον δεν έχουν προχωρήσει στην ενεργοποίησή του. Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο στους κατόχους διαρκείας που δεν έχουν ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο διαρκείας τους (με την πλαστική κάρτα διαρκείας δεν είναι εφικτή η είσοδος στις εξέδρες του σταδίου).

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων και την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο

Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι για την είσοδό τους στο γήπεδο βάση του νέου Νόμου, απαιτείται η ενεργοποίηση του εισιτηρίου τους (αγώνα ή διαρκείας) μέσω του gov.gr wallet

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο όπου και θα χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός για την προσωποποίηση στο gov.gr wallet

Για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω του gov.gr wallet ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται ΕΔΩ

Η ΠΑΕ Βόλου δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε ΕΔΩ.