Θλάση ο Πελίστρι, εκτός για 10-14 μέρες

Σημαντικό πρόβλημα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, καθώς ο Φακούντο Πελίστρι έχει υποστεί θλάση και θα μείνει εκτός για άλλες 10-14 ημέρες.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ δεν έχει αγωνιστεί στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αφού ένας τραυματισμός τον έχει αφήσει εκτός κανονικού προγράμματος προπόνησης.

Όπως έγινε γνωστό, ο Πελίστρι ταλαιπωρείται από θλάση και το διάστημα της απουσίας του προσδιορίζεται σε άλλες 10 μέρες με 2 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει και στις επερχόμενες αναμετρήσεις της ομάδας του.

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα τον έχει διαθέσιμο στα παιχνίδια με Γιούνγκ Μπόις, Παναιτωλικό και Γκόου Αχέντ Ιγκλς, κάτι που δεδομένα καθιστά δυσκολότερα τα πλάνα του.