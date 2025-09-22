Θλάση ο Πελίστρι, εκτός για 10-14 μέρες

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ δεν έχει αγωνιστεί στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αφού ένας τραυματισμός τον έχει αφήσει εκτός κανονικού προγράμματος προπόνησης.
Όπως έγινε γνωστό, ο Πελίστρι ταλαιπωρείται από θλάση και το διάστημα της απουσίας του προσδιορίζεται σε άλλες 10 μέρες με 2 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει και στις επερχόμενες αναμετρήσεις της ομάδας του.
Ο Χρήστος Κόντης δεν θα τον έχει διαθέσιμο στα παιχνίδια με Γιούνγκ Μπόις, Παναιτωλικό και Γκόου Αχέντ Ιγκλς, κάτι που δεδομένα καθιστά δυσκολότερα τα πλάνα του.