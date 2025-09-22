ΑΕΚ: Μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου η επιστροφή Ζίνι

Σοβαρότερο αποδείχτηκε το πρόβλημα τραυματισμού του Ζίνι στην ΑΕΚ από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Χωρίς τον Ζίνι θα πορευτεί η ΑΕΚ στα επόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο επιθετικός από την Ανγκόλα τραυματίστηκε στο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω και τελικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι μυικό.

Έτσι, η επιστροφή του στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς υπολογίζεται μετά τη επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει πως ο Ζίνι θα κάνει προσπάθεια να είναι έτοιμος στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στις 19 Οκτωβρίου, στην OPAP Arena.

Συνεπώς, ο Σέρβος τεχνικός δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για τα παιχνίδια με Παναιτωλικό (εντός) για το Κύπελλο, Βόλο (εντός) για το πρωτάθλημα, Τσέλιε (εκτός) για το Conference League και Κηφισιά (εκτός) για το πρωτάθλημα.