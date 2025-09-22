Πώς αντιμετωπίζουν στο Ισραήλ το ενδεχόμενο αποκλεισμού από την UEFA - «Δεν υπάρχουν σκέψεις άμεσης αποβολής, εκτός αν...»

Η UEFA, σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος της, δεν έχει πρόθεση αυτή την εβδομάδα να θέσει σε συζήτηση την αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αυτό σημαίνει ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα συνεχίσει κανονικά στο Europa League, ενώ και η εθνική ομάδα του Ισραήλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Παρά ταύτα, στο παρασκήνιο υπάρχει ανησυχία: αν η κυβέρνηση του Ισραήλ προχωρήσει σε βήματα προσάρτησης εδαφών στη Δυτική Όχθη τότε η πίεση από διάφορες χώρες και οργανισμούς στην Ευρώπη να αποβληθεί το Ισραήλ από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα αυξηθεί σημαντικά.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Σίνου Ζοάρετς, δίνει συνεχώς μάχη για να συγκρατήσει τις πιέσεις και να υπερασπιστεί τη θέση του Ισραήλ, όμως είναι σαφές ότι μόνος του δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει αν οι απαιτήσεις για αποβολή δυναμώσουν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, εκτός από την ομοσπονδία, έχει ενεργοποιηθεί και το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και άλλοι κρατικοί φορείς, με στόχο να προετοιμαστούν για τα χειρότερα σενάρια.

Φυσικά, ερωτηματικά εγείρονται και για την προσεχή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, όμως όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει κανονικά σέντρα, καθώς είναι απίθανο να παρθεί μία τόσο δύσκολη απόφαση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Αν όμως υπάρξουν πολιτικές ή στρατιωτικές εξελίξεις που θα προκαλέσουν διεθνή αντιδράσεις, τότε ούτε οι πολιτικές διασυνδέσεις ούτε το διπλωματικό λόμπι θα μπορέσουν να το προστατεύσουν, και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο αποκλεισμός του από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να γίνει πραγματικότητα.

Ανώτατο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σε συνομιλία με την εκπομπή «Συζήτηση της Ημέρας» του Ισραήλ, έκανε λόγο πως δεν υπάρχουν σκέψεις για άμεση αποβολή.

Ο παράγοντας της UEFA διευκρίνισε σε συνομιλία με την εκπομπή του «ONE» ότι ο οργανισμός δεν έχει πρόθεση να συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα προκειμένου να εξετάσει την αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.