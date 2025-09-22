Ολυμπιακός: Έπιασε τα 100 ο Έσε

Ο Σαντιάγκο Έσε συμπλήρωσε χθες 100 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις.

Ιδιαίτερη σημασία είχε χθες το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ έφτασε τα 100 παιχνίδια με τα ερυθρόλευκα σε όλες τις διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα, μετρά 7.463 αγωνιστικά λεπτά, ενώ έχει καταγράψει δύο γκολ και τέσσερις ασίστ.

Ο 23χρονος χαφ αποκτήθηκε στις 19 Αυγούστου 2023 από τον Ολυμπιακό, και αμέσως έγινε βασικό στέλεχος της ενδεκάδας, ενώ έκτοτε κατέκτησε το Conference League και το νταμπλ στην Ελλάδα.

