Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο

Από σήμερα ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο την Τετάρτη 1/10.

Αναλυτικά:

Για τη 2η αγωνιστική της league phase του UEFA Champions League απέναντι στην Arsenal, που θα διεξαχθεί στο «Arsenal Stadium» την Τετάρτη 01/10/2025 στις 20:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει μέσω ιντερνέτ www.olympiacos.org και θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22/09 από τις 12:00 έως την Τρίτη και ώρα 16:00 ή έως την εξάντλησή τους (με δικαίωμα αγοράς ενός {1} εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας των θυρών VVIP, VIP, 33, 11, 12, 14, 15, 16 και 17 ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Αγγλία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο από άλλο φίλαθλο, για τον εκτός έδρας αγώνα, θα ακυρώνεται το εισιτήριο.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβε κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και ο αριθμός διαβατηρίου.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς. Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλεί email με ισάριθμα συνημμένα αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν ένα σύνδεσμο που θα οδηγεί σε 2 QR codes (Apple Wallet ή Google Wallet) και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το QR, ανάλογα με τη συσκευή που διαθέτει ο εκάστοτε φίλαθλος.

Προσοχή: τα QR Codes είναι δυναμικά, δηλαδή δεν μπορείτε να τα τραβήξετε screenshot και να τα διατηρήσετε σε φωτογραφία.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 53€.

Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τους υπόλοιπους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.