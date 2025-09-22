Δυο στοιχεία που πλήγωσαν την ΑΕΚ και ο ορθολογικός τρόπος αντίδρασης που δείχνει το δρόμο

Μιλώντας καθαρά αγωνιστικά, αφήνοντας έξω από την κουβέντα τα της διαιτησίας, υπάρχουν πράγματα που η ΑΕΚ πρέπει να διορθώσει, υπάρχουν και πράγματα όμως που πρέπει να κρατήσει από το AEL FC Arena.

Η Ένωση, πράγματι παρουσίασε μια αστάθεια στην απόδοση της στο πρώτο 45λεπτο, πράγμα που δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε, έχοντας κενά διαστήματα ή για να το πούμε καλύτερα, στιγμές αδράνειας οι οποίες εν τέλει, έκαναν τη ζημιά. Στιγμές αδράνειας, που είναι περισσότερο ζήτημα συγκέντρωσης και λιγότερo θέμα ικανότητας ή ποιότητας...

Για παράδειγμα, ο εύκολος τρόπος με τον οποίο ο Γιόβιτς χάνει την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο, σε χώρο που απαγορεύεται να χαθεί καθώς η ομάδα βρίσκεται στο ανέβασμα, με αποτέλεσμα η Λάρισα να βρει αποδιοργανωμένη την «κιτρινόμαυρη» χτυπώντας στην μετάβαση με το δοκάρι του Πασά, είναι πολύ χαρακτηριστικός για τα ζητήματα που είχε χθες ο Δικέφαλος. Μάλιστα, τέτοιου είδους αδράνειες υπήρξαν κι άλλες στο πρώτο 45λεπτο όπου η ΑΕΚ έχασε την συγκέντρωση της και τον έλεγχο του χώρου με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά.

Στην επανάληψη, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς διόρθωσαν την κατάσταση όμως η στατική φάση στο 75’ και η κακή αντίδραση της άμυνας έφερε την ισοφάριση από το πουθενά. Η πρώτη ευθύνη ανήκει στον Ρέλβας, ο οποίος έχει φάτσα τον σκόρερ Τσάκλα και δεν διαβάζει σωστά την φάση, μη πηγαίνοντας πάνω του αλλά ούτε ενημερώνοντας και τον Μουκουντί ότι υπάρχει παίκτης αμαρκάριστος στην πλάτη του, ενώ δευτερευόντως, ευθύνη φέρει και ο Στρακόσα που θα μπορούσε να βγει και να καθαρίσει.

Δεδομένα ο Μάρκο Νίκολιτς είναι προβληματισμένος από αυτές τις αδυναμίες. Στις δηλώσεις του προστάτευσε τους ποδοσφαιριστές του και είναι σαφές πως ότι έχει να τους πει, θα τους το πει κατ' ιδίαν στα Σπάτα. Λογικό. Αναμφίβολα όμως υπήρχαν ζητηματάκια τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στον ανασταλτικό τομέα αλλά και στον επιθετικό, καθώς η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να τελειώσει τις φάσεις που δημιούργησε με τον σωστό τρόπο.

Η Ένωση μετά την ισοφάριση πράγματι έβγαλε μια εντυπωσιακή αντίδραση και μάλιστα το έκανε παίζοντας ορθολογικά. Είχε ηρεμία στο παιχνίδι της, έβαλε κάτω την μπάλα, έπαιξε στρωτό ποδόσφαιρο, αναπτύχθηκε σωστά από τα άκρα και τον άξονα και παρήγαγε φάσεις. Σημαντικό στοιχείο για να συμβεί αυτό η διαχείριση του Μάρκο Νίκολιτς από τον πάγκο καθώς όλες οι αλλαγές του με αποκορύφωμα τους Μάνταλο-Ζοάο Μάριο βοήθησαν την ομάδα να έχει ασφάλεια στην κυκλοφορία.

Η ΑΕΚ έπαιξε στα μεσοδιαστήματα, είχε υψηλά επίπεδα συνδυαστικού παιχνιδιού και δημιουργίας από τα άκρα και τον άξονα χωρίς πανικό και έδειξε πως έχει δουλέψει σωστά για να βρίσκει λύσεις και σε τέτοιες συνθήκες πίεσης, όταν η μπάλα καίει με τον αντίπαλο ταμπουρωμένο στο δικό του μισό. Οι φάσεις βγήκαν λοιπόν, όμως οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν το καθαρό μυαλό να τις τελειώσουν. Η ευκαιρία του Γιόβιτς τον οποίο ο Μάνταλος βγάζει με μαγική μπαλιά φάτσα με τον αντίπαλο γκολκίπερ ειναι η πλέον χαρακτηριστική ωστόσο υπάρχουν άλλες τουλάχιστον δυό-τρεις φάσεις όπως αυτές των Καλοσκάμη, Πιερό, Μάνταλου όπου η μπάλα θα μπορούσε να πάει μέσα και η ΑΕΚ να φύγει νικήτρια και από το AEL FC Arena. Δεν συνέβη και η Ένωση άφησε δυο βαθμούς.

Σημαντικό πλέον για την ΑΕΚ είναι να δουλέψει πάνω σε αυτές τις αδυναμίες και να βελτιώσει κομμάτια που υστερεί αλλά παράλληλα να κρατήσει και τον σωστό τροπο που αντέδρασε μετά το σοκ του 1-1 καθώς η παραγωγή φάσεων που υπήρξε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν υψηλή σε ποιότητα, ποσότητα και είναι προϊόν δουλειάς που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα...