Super League: Γκολ με το σταγονόμετρο στο α' ημίχρονο (πίνακας)

Το ποσοστό των 0-0 που βγάζει αυτοδυναμία, τα 63 "άσφαιρα" ημίχρονα και το 36% που είναι από τις πιο χαμηλές επιδόσεις στην Ευρώπη.

Αν κάποιος ζητούσε ένα «σίγουρο» στοίχημα για τα παιχνίδια της ελληνικής Super League, η πιο σωστή απάντηση θα ήταν «παίξε τα όλα 0-0 ημίχρονο». Με επιβεβαίωση που ξεπερνάει το 50% ως τώρα (οι 14 από τους 27 αγώνες που έχουν γίνει στο πρωτάθλημά μας δεν έχουν γκολ στο πρώτο μέρος) θα ήταν ένας ασφαλέστατος τρόπος κέρδους.

Αυτό το ποσοστό φέρνει την ελληνική λίγκα στις πρώτες θέσεις παραγωγικής… δυσκοιλιότητας της Ευρώπης, όσον αφορά τα γκολ στο πρώτο μέρος των αγώνων. Ακόμα και αριθμητικά αν το δει κανείς, από τα 63 γκολ που έχουν σημειωθεί συνολικά στους 27 αγώνες, μόνο τα 23 έχουν επιτευχθεί πριν ο διαιτητής στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Ποσοστό που αγγίζει το 36%, ενώ το μέσο ευρωπαϊκό ως τώρα κινείται πολύ υψηλότερα (στο 42%).

Τυχαίο ή σημείο των καιρών; Οι αισιόδοξοι βλέπουν ότι το πράγμα θα «διορθώσει» όσο περνούν οι αγωνιστικές και οι ομάδες δουλεύονται περισσότερο. Τώρα είναι πολύ πιο λογικό στους περισσότερους οι προπονητές να επιδιώκουν πρώτα να μην δεχτούν γκολ και μετά να πετύχουν, και παίρνουν τα (όποια) ρίσκα τους στο δεύτερο μέρος.

O αντίλογος, βέβαια, έρχεται από τα περσινά αντίστοιχα στατιστικά. Τα οποία «έδωσαν» 10/28 ματς χωρίς γκολ στο πρώτο ημίχρονο στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Και ο αντίστοιχος απολογισμός στα γκολ πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου είναι σχεδόν ο ίδιος με τον φετινό: Πέρυσι είχαν σημειωθεί 25 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 37 στο δεύτερο απ’ όλες τις ομάδες. Οπότε δεν είναι κάτι παροδικό, ούτε ευκαιριακό, αλλά για κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί ως «σύμπτωμα» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κι ενώ ο συνολικός μέσος όρος γκολ ανά αγώνα για την ώρα (2,33) δεν απέχει πολύ από τον «στάνταρ» ευρωπαϊκό των 2,5 γκολ ανά ματς, τα «άσφαιρα» ημίχρονα των 14 μονομάχων αυξάνονται και πληθύνονται.

Αν θέλουμε να το αναλύσουμε περισσότερο και ανά ομάδα, τα αποτελέσματα είναι σαφώς πιο ευκρινή: Από τα 108 ημίχρονα που έχουν παίξει όλες οι ομάδες ως τώρα (πρώτα και δεύτερα), στα 63 απ’ αυτά οι ομάδες δεν σκόραραν. Αυτό το ποσοστό 58,3% δεν πρέπει να μας ανησυχεί; Ότι σε παραπάνω από τα μισά ημίχρονα που έχουμε δει ως τώρα οι ομάδες δεν έχουν βρει δίχτυα;

Όσοι ασχολούνται μ’ αυτά τα επιμέρους στατιστικά στοιχεία, έχουν επισημάνει τη δυσκολία του Ολυμπιακού να σκοράρει στο πρώτο μέρος. Δεν το’ χει καταφέρει σε κανένα από τα πέντε επίσημα ματς του, παρά το ότι έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Δεν είναι, όμως, ο μόνος: Άλλες τρεις ομάδες (Λάρισα, ΟΦΗ, Πανσερραϊκός) δεν έχουν βρει δίχτυα στο πρώτο μέρος. Από τις 14 ομάδες δε της Superleague μόνο οι τέσσερις (ΑΕΚ, Ατρόμητος, Βόλος, Αστέρας AKTOR) έχουν συνολικά περισσότερα γκολ στο πρώτο μέρος από το δεύτερο. Κι άλλες τρεις (ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Κηφισιά) έχουν ισορροπημένα γκολ.