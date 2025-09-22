Στο τραπέζι η αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA!

Κρίσιμη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA για να αποφασίσει αν θα αποβληθεί το Ισραήλ, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, από τις διοργανώσεις της, εν μέσω των ασφυκτικών πιέσεων.

Ολοένα εντείνονται οι φωνές που ζητούν την αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία πρόκειται να θέσει το ζήτημα επί τάπητος.

Όπως αποκάλυψε το "Channel 12", η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει την Τρίτη (23/9) για να εξετάσει το αν θα αποβληθούν οι ισραηλινοί σύλλογοι, αλλά και η εθνική ομάδα της χώρας από τις διοργανώσεις της, εν μέσω των συνεχιζόμενων αιματηρών επιθέσεων στη Γάζα.

