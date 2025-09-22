Στο τραπέζι η αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA!

Ολοένα εντείνονται οι φωνές που ζητούν την αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία πρόκειται να θέσει το ζήτημα επί τάπητος.
Όπως αποκάλυψε το "Channel 12", η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει την Τρίτη (23/9) για να εξετάσει το αν θα αποβληθούν οι ισραηλινοί σύλλογοι, αλλά και η εθνική ομάδα της χώρας από τις διοργανώσεις της, εν μέσω των συνεχιζόμενων αιματηρών επιθέσεων στη Γάζα.
UEFA’s executive committee is set to vote Tuesday on whether to suspend Israel’s national team and clubs from all European competitions. Qatar has reportedly led a diplomatic push over the past week to bring the motion to a vote, with most UEFA members said to favor suspension.… pic.twitter.com/17oRj0p3m5— Drop Site (@DropSiteNews) September 21, 2025