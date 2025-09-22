Φίλαθλος εισέβαλε με σημαία της Παλαιστίνης στο γήπεδο την ώρα που η Μπαρτσελόνα σκόραρε (vid)

ην ώρα που ο Μάρκους Ράσφορντ έβγαζε την ασίστ και ο Ντάνι Όλμο διαμόρφωνε το τελικό σκορ υπέρ των «μπλαουγκράνα», ένας φίλαθλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας σημαία της Παλαιστίνης.
Σε μία από τις επαναληπτικές λήψεις διακρίνεται καθαρά η πρόθεσή του να διαμαρτυρηθεί για τα γεγονότα στη Γάζα. Παρά την παρέμβασή του, το παιχνίδι δεν διακόπηκε, αφού η φάση του γκολ εξελίχθηκε στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου. \
Οι άνδρες ασφαλείας τον απομάκρυναν γρήγορα χωρίς να δημιουργηθεί περαιτέρω αναστάτωση.
Barça fan runs onto the pitch with a Palestine flag while Olmo scores his goal at the same time.#BarcaGetafe #Palestina pic.twitter.com/SwoA3k7sdA— The World Sport (@TheWorld_Sport) September 21, 2025