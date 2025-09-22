Φίλαθλος εισέβαλε με σημαία της Παλαιστίνης στο γήπεδο την ώρα που η Μπαρτσελόνα σκόραρε (vid)

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο 62ο λεπτό του αγώνα Μπαρτσελόνα–Χετάφε (3-0).

ην ώρα που ο Μάρκους Ράσφορντ έβγαζε την ασίστ και ο Ντάνι Όλμο διαμόρφωνε το τελικό σκορ υπέρ των «μπλαουγκράνα», ένας φίλαθλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας σημαία της Παλαιστίνης.

Σε μία από τις επαναληπτικές λήψεις διακρίνεται καθαρά η πρόθεσή του να διαμαρτυρηθεί για τα γεγονότα στη Γάζα. Παρά την παρέμβασή του, το παιχνίδι δεν διακόπηκε, αφού η φάση του γκολ εξελίχθηκε στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου. \

Οι άνδρες ασφαλείας τον απομάκρυναν γρήγορα χωρίς να δημιουργηθεί περαιτέρω αναστάτωση.