Στον αέρα το Athens Kallithea-ΟΦΗ για το Κύπελλο

Ορατός είναι ο κίνδυνος αναβολής του αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στην Athens Kallithea και τον ΟΦΗ, καθώς δεν βρίσκεται έδρα να το φιλοξενήσει.

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει με τη διεξαγωγή του αγώνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στην Athens Kallithea και τον ΟΦΗ, που έχει οριστεί για την Τετάρτη (24/9, 15:00).

Η αθηναϊκή ομάδα δήλωσε αδυναμία να φιλοξενήσει το παιχνίδι στο «Ελ Πάσο», λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων και η ΕΠΟ το όρισε να διεξαχθεί στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Ωστόσο, η ΠΑΕ Πανιώνιος δήλωσε κι αυτή αδυναμία να φιλοξενήσει το ματς, λόγω του αγωνιστικού χώρου.

Η ΕΠΟ έχει δώσει διορία στους γηπεδούχους να βρουν λύση έως σήμερα στις 12 το μεσημέρι, κι αν δεν τα καταφέρει το παιχνίδι θα αναβληθεί.