Έφτασε τα 35 γκολ με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα o Μάνταλος

Ο Πέτρος Μάνταλος με το δεύτερο φετινό του γκολ στη Stoiximan Super League, έφτασε τα 35 με την ΑΕΚ στην κατηγορία.

Γκολ μόλις μπήκε στον αγώνα με την ΑΕΛ πέτυχε χθες ο Πέτρος Μάνταλος, έστω κι αν δεν στάθηκε αρκετό για να πάρει η ΑΕΚ τη νίκη. Ο αρχηγός της Ένωσης έφτασε τα 35 γκολ με την ομάδα του στη μεγάλη κατηγορία και έπιασε στην 29η θέση της λίστας όλων των εποχών τον Παναγιώτη Βεντούρη.

Ο Μάνταλος μετρά συνολικά 398 εμφανίσεις με 68 γκολ και 107 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την ΑΕΚ, έχοντας βρει δίχτυα για 11η διαδοχική σεζόν. Η πιο παραγωγική χρονιά στην καριέρα του ήταν το 2016-17, όταν και πέτυχε 8 γκολ.

Παράλληλα, το χθεσινό ματς στη Λάρισα ήταν το υπ’ αριθμόν 2.000 της ΑΕΚ στην Α’ Εθνική/Super League για την κανονική περίοδο από το 1959. Ο απολογισμός της είναι 1.174 νίκες, 459 ισοπαλίες και 367 ήττες, με γκολ 3.675 υπέρ και 1.730 κατά.