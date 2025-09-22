Η Έβερτον θέλει φινάλε στις μεταγραφές με τον Ρεγκιγιόν

Τα «ζαχαρωτά» θέλουν να προλάβουν το «παράθυρο» για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, προκειμένου να αποκτήσουν τον Ισπανό μπακ.

Η Έβερτον ψάχνεται για την ενίσχυσή της στο αριστερό άκρο της άμυνας της, εξετάζοντας την αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, έχοντας στοχεύσει στην απόκτηση του 28χρονου μπακ, Σέρχιο Ρεγκιγιόν.

Ο Ισπανός μπακ δεν κατάφερε να βρει ομάδα και πλέον περιμένει λίγο πριν εκπνεύσει το παράθυρο για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τα «ζαχαρωτά», έχουν προσφέρει ήδη συμβόλαιο στον Ρεγκιγιόν, με τον Ισπανό μπακ να περιμένει προτάσεις και από ομάδες της πατρίδας του, που έχουν δείξει ενδιαφέρον, ζητώντας λίγο χρόνο από την Έβερτον.