Το top-10 της αγωνιστικής με «απόλυτες», γκολάρες και ρεκόρ!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

Ξανά Ρεάλ, ξανά Μπαπέ!

Συνεχίζει το βιολί του φέτος ο Κιλιάν Μπαπέ με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος mega-star έβαλε ένα ακόμα τρομερό γκολ φέτος, αυτή τη φορά με σουτ εκτός περιοχής και βοήθησε την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να κάμψει την αντίσταση της Εσπανιόλ στο Santiago Bernabeu (2-0). Ήταν το 5ο του σε 5 αγώνες στην La Liga, οι Merengues είναι η μοναδική ομάδα στην Ισπανία με 5x5 και παραμένει στο +2 από την Μπαρτσελόνα στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος.



Επέστρεψε ο Μουρίνιο, νίκη με Παυλίδη η Μπενφίκα

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στην Μπενφίκα έπειτα από 25 χρόνια και με τη βοήθεια του Βαγγέλη Παυλίδη συνδύασε το δεύτερο ντεμπούτο του με εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Άβες (0-3). Ο Έλληνας φορ έδωσε την ασίστ για το 0-1 στον Σουντάκοβ και ο ίδιος βρήκε δίχτυα από τη βούλα του πέναλτι. Στο -5 με αγώνα λιγότερο από την πρωτοπόρο, Πόρτο, είναι οι Αετοί. Το 3ο τέρμα πανηγύρισε πιο έντονα ο Special One.

Os bastidores da vitória na Vila das Aves! 🦅 — SL Benfica (@SLBenfica) September 21, 2025



«Απόλυτη» η Λίβερπουλ με... 50 νίκες επί της Έβερτον

Είμαστε στην εποχή των social οπότε, δυστυχώς για την Έβερτον, δεν γίνεται να χαθεί το μέτρημα. Η Λίβερπουλ πήρε το Σάββατο τη νίκη στο derby του Μέρσεϊσαϊντ με 2-1 χάρη σε γκολ των Γκράβενμπερχ και Εκιτίκε και είναι η μοναδική με 5x5 στην Premier League. Αυτή ήταν η 50ή νίκη για τους Reds σε βάρος της αιώνιας αντιπάλου.





«Γαζώνει» ο Κέιν, δεν σταματά η Μπάγερν

Farmers League; Ίσως. Πάντως ο Χάρι Κέιν κάνει πλάκα στην Bundesliga. Ο Άγγλος φορ στο 1-4 της Μπάγερν Μονάχου σε βάρος της Χόφενχαϊμ πέτυχε το 9ο χατ-τρικ του με τους Βαυαρούς και έφτασε τα 70 γκολ σε 67 αγώνες στο ξεκίνημα της 3ης του σεζόν στην Γερμανία.

Harry Kane has now scored 70 goals and NINE hat-tricks in just 67 Bundesliga games for Bayern Munich. 🤯 pic.twitter.com/4hxXWsr5BN — Squawka (@Squawka) September 20, 2025



Η Ρόμα πήρε το derby della Capitale

Η Ρόμα θριάμβευσε στο derby της Ρώμης σε βάρος της Λάτσιο με 0-1 και βύθισε ακόμα περισσότερο την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι. Ήταν η πρώτη «εκτός έδρας» νίκη των Giallorossi στο μεγάλο ματς της Αιώνιας Πόλης από το 2016 και ήρθε χάρη σε τέρμα του Λορέντζο Πελεγκρίνι που έφτασε τα 4 κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο. Μόλις ένα γκολ παθητικό έχει το σύνολο του Τζανπιέρο Γκασπερίνι στις 4 πρώτες αγωνιστικές της Serie A.

Roma win ‘away’ at Lazio for the first time since 2016!



Gian Piero Gasperini’s side have now conceded just once in the first four rounds of the Serie A season, with Lazio not helped by two late red cards.



Bragging rights secured in the Derby Della Capitale. pic.twitter.com/QavlQmge6D — FotMob (@FotMob) September 21, 2025



Η Άρσεναλ πλήγωσε στο 93' την Σίτι

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ άνοιξε το σκορ νωρίς στο τεράστιο εκτός έδρας ματς κόντρα στην Άρσεναλ, όμως η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ισοφάρισε στο 93' χάρη σε γκολάρα του Μαρτινέλι (1-1) και ο Βάσκος τεχνικός έγινε ο πρώτος που δεν χάνει σε 5 αγώνες κόντρα στον Πεπ Γκουαρδιόλα. «Χάλια» η σεζόν για τον Νορβηγό καθώς σε 4 παιχνίδια έχει 5 γκολ, ξεκίνημα που είναι το χειρότερό του στην Αγγλία. Στο -8 από την Λίβερπουλ πλέον η Σίτι, στο -5 η Άρσεναλ.

Showing our fight ✊



Check out the highlights from today's dramatic 1-1 draw with Manchester City 📺 pic.twitter.com/9y89tmWbpc — Arsenal (@Arsenal) September 21, 2025



Πέρισιτς, ο κορυφαίος των τελευταίων 12 ετών της PSV

Παικτάρα ο Ιβάν Πέρισιτς, ο χρόνος προχωρά και εκείνος δεν σταματά να παίζει παντού. Και να κάνει δουλειά. Ο Κροάτης πολυσύνθετος άσος συνέβαλε σε γκολ στον αγώνα της Αϊντχόφεν με τον Άγιαξ. Ο 36χρονος έγινε ο πρώτος παίκτης της PSV με 5 ασίστ στα πρώτα 6 ματς της Eredivisie από τον Ντρις Μέρτενς το 2013.

5 - Ivan Perisic is the first PSV player with five assists in his first six Eredivisie matches of a season since Dries Mertens in 2012-13 (6). Plate. pic.twitter.com/RFoFZLhEl2 — OptaJohan (@OptaJohan) September 21, 2025



Ομαδάρα η Κόμο, σούπερ ομιλία ο Φάμπρεγας

Στα ψηλά συνηθίζει η Κόμο, η οποία έκανε τρομερό φινάλε πέρυσι και φέτος έχει ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας πέρασε με ανατροπή από το Artemio Franchi κόντρα στην Φιορεντίνα (1-2) και παραμένει στην 8άδα της Serie A. Ο Ισπανός προπονητής είχε πωρωτική ομιλία προς τους παίκτες του τονίζοντας ότι αν έχουν ανάλογες εμφανίσεις, θα κάνουν εκπληκτικά πράγματα.



Έκανε μεγάλη νίκη η Γιουνάιτεντ!

Δεν έκανε απλά νίκη, έκανε μεγάλη νίκη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία επιβλήθηκε της Τσέλσι στο Old Trafford και έφτασε τους 7 βαθμούς έπειτα από 5 αγωνιστικές. Τεράστια επιτυχία ήταν αυτό το 2-1 για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, που εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του αντίπαλου τερματοφύλακα στο 5' και πήρε οξυγόνο για τη συνέχεια. Στο -3 από την Άρσεναλ, το -1 από την Τσέλσι και στα ίσα με την Σίτι.

A BIG #PL win 🙌 — Manchester United (@ManUtd) September 20, 2025



Τσαν Ουζούν, das wunderkid!

Ο Τσαν Ουζούν έχει κάνει ιστορικό ξεκίνημα στην Bundesliga. Υπερβολή; Πραγματικότητα. Ο επιθετικός της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης πέτυχε γκολ και στην εντός έδρας ήττα από την Ουνιόν Βερολίνου (3-4) και έγινε ο πρώτος teenager που σκοράρει και στα 4 πρώτα ματς του στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.