Μουρίνιο: «Αυτή η νίκη δεν ήταν κάτι το εκπληκτικό, αλλά το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε»

Ο «Special One» ξεκίνησε ιδανικά τον πρώτο του αγώνα ως προπονητής της Μπενφίκα, καθώς η ομάδα του κέρδισε άνετα με 3-0 την AVS σε αναμέτρηση της Primeira Liga.

Παρά τη νίκη, σε ματς που ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε και μοίρασε δύο ασίστ, ο Ζοζέ Μουρίνιο έσπευσε να κρατήσει τις προσδοκίες υπό έλεγχο. «Δουλέψαμε για μιάμιση ώρα χθες (σ.σ: προχθές)», δήλωσε ο 62χρονος στους δημοσιογράφους.

«Ευχαριστώ τους παίκτες για τον επαγγελματισμό τους, το πάθος τους για τον σύλλογο, αλλά ταυτόχρονα για τον τρόπο που με υποδέχτηκαν, τον τρόπο που ένιωσα ότι αγκάλιαζαν αυτό πάνω στο οποίο δουλεύαμε, και αυτό είναι όλο. Αν είχαμε χάσει, προφανώς θα ήταν καταστροφή από άποψη βαθμών.

Η νίκη δεν είναι κάτι το εκπληκτικό, αλλά ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε, έπρεπε να κερδίσουν μετά από δύο πόντους που έχασαν και μετά από μια ψυχολογικά βαριά ήττα. Τους είπα μετά τον αγώνα, ήταν καλό, αλλά δεν ήταν τίποτα το εξαιρετικό».