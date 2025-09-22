Πρωταγωνιστής ο Τζόλης στη νίκη της Μπριζ

Ο Χρήστος Τζόλης μοίρασε δύο ασίστ και η Κλαμπ Μπριζ νίκησε άνετα με 2-0 τη Σεντ Τρουϊντέν, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Jupiler Pro League.

Προερχόμενοι από το εντυπωσιακό 4-1 επί της Μονακό στην πρεμιέρα του Champions League οι «μαυρομπλέ» ήθελαν πάση θυσία το «τρίποντο» για να μην μείνουν ακόμη πιο πίσω από την πρωτοπόρο Σεν Ζιλουάζ. Τα κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό χάρη στον Έλληνα διεθνή ακραίο επιθετικό και μείωσαν στο -7 από την κορυφή, ενώ έχουν και ματς λιγότερο.

Νωρίτερα, χωρίς τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην αποστολή (σ.σ. κρίθηκε ανέτοιμος από τον Φινκ λόγω του τραυματισμού που προερχόταν) η Γκενκ ηττήθηκε εντός έδρας από την πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 1-2, με τους φιλοξενούμενους μετά από 8 αγωνιστικές να έχουν αποσπαστεί αρκετά από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου (+12 από τη Γκενκ, +9 από την Άντερλεχτ και + από την Μπριζ).