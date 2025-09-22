Αβέβαιο το μέλλον του Πότερ στη Γουέστ Χαμ - Σε πρώτο πλάνο ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Επισφαλής είναι η θέση του προπονητή των «σφυριών» μετά από το απογοητευτικό ξεκίνημα της σεζόν, το οποίο επιβαρύνθηκε με τη χθεσινή εντός έδρας ήττα (2-1) από την Κρίσταλ Πάλας.

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, που απολύθηκε πρόσφατα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, θεωρείται ότι είναι μεταξύ των επιλογών που έχει εντοπίσει η Γουέστ Χαμ, σε περίπτωση που αποφασίσει να απομακρύνει τον Γκρέιαμ Πότερ.

Επίσης η προοπτική της επιστροφής του Σλάβεν Μπίλιτς – ο οποίος έχει αγωνιστεί και έχει προπονήσει στο παρελθόν τον σύλλογο του Λονδίνου – έχει, συζητηθεί, όπως και η διαθεσιμότητα του πρώην προπονητή της Μπόρνμουθ και των Γουλβς, Γκάρι Ο’Νιλ.

Η Γουέστ Χαμ αντιμετωπίζει (29/9) την Έβερτον, πριν παίξει (4/10) με την Άρσεναλ πριν από τη διακοπή των εθνικών αγώνων. Ο Πότερ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, έχει 25 αγώνες και μόνο έξι νίκες. Ο προκάτοχός του, Γιουλιέν Λοπετέγκι, είχε 22 αγώνες πριν από την απόλυσή του, με επτά νίκες.