Tεχέρο: «Εντυπωσιάστηκα από τον κόσμο του Άρη»

Ο Άλβαρο Τεχέρο σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «AS», μίλησε για την παρουσία του στον Άρη, τονίζοντας ότι έχει εντυπωσιαστεί από τον κόσμο των «κίτρινων».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο ποδοσφαιριστής του Άρη:

«Βρίσκομαι σε μια καλή πόλη, ο καιρός είναι καλός, το φαγητό είναι καλό και μου αρέσει η δομή του συλλόγου. Το πάθος των οπαδών είναι ακριβώς όπως μου είχαν πει. Στο ντεμπούτο μου στο γήπεδό μας, εντυπωσιάστηκα από το πόσο παθιασμένοι είναι οι άνθρωποι εδώ».

Για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Ανυπομονώ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Λένε ότι είναι ένα από τα πιο καυτά ντέρμπι στον κόσμο. Η αντιπαλότητα με τον ΠΑΟΚ είναι τεράστια και μου λένε ότι εκείνη την εβδομάδα ο κόσμος ζει μόνο για τον αγώνα και όλη η πόλη το απολαμβάνει».

Για τη μεταγραφή του στον Άρη: «Επαιξα αρκετά και ένιωσα σημαντικός (σ.σ. στην Εσπανιόλ), εκτός από το τελευταίο μέρος της σεζόν, όταν ήμουν λιγότερο πρωταγωνιστής. Ένιωσα ότι χρειαζόμουν μια αλλαγή σκηνικού και αποφάσισα να κάνω αυτό το βήμα. Νομίζω ότι πήρα την σωστή απόφαση, επειδή άρπαξα την ευκαιρία να εξελιχθώ προσωπικά, συλλογικά και να μάθω για μια άλλη κουλτούρα».