«Ο Μέσι υπογράφει για 2+1 χρόνια στην Ίντερ Μαϊάμι και παίρνει μετοχές της ομάδας»

Αργεντινός δημοσιογράφος αποκάλυψε πλήρη συμφωνία του Λιονέλ Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι, για την επέκταση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με τον Νάτσο Γκαρσία, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έδωσε τα χέρια με τους ιδιοκτήτες της αμερικανικής ομάδας, για την υπογραφή νέου συμβολαίου, που θα έχει διάρκεια δύο χρόνων, με την προοπτική επέκταση για ακόμη μια σεζόν.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος, μάλιστα αποκάλυψε ότι ο Μέσι μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, θα αποκτήσει μέρος των μετοχών της Ίντερ Μαϊάμι, για να συμμετάσχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της αμερικανικής ομάδας.