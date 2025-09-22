«Ο Μέσι υπογράφει για 2+1 χρόνια στην Ίντερ Μαϊάμι και παίρνει μετοχές της ομάδας»

Σύμφωνα με τον Νάτσο Γκαρσία, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έδωσε τα χέρια με τους ιδιοκτήτες της αμερικανικής ομάδας, για την υπογραφή νέου συμβολαίου, που θα έχει διάρκεια δύο χρόνων, με την προοπτική επέκταση για ακόμη μια σεζόν.
Ο Αργεντινός δημοσιογράφος, μάλιστα αποκάλυψε ότι ο Μέσι μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, θα αποκτήσει μέρος των μετοχών της Ίντερ Μαϊάμι, για να συμμετάσχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της αμερικανικής ομάδας.
(🌕) Lionel Messi and Inter Miami have reached TOTAL agreement on a contract extension. He will sign for at least two more years, with an option for a third (2+1). After retirement, Messi will also own a percentage of the club. @nachogarciad 🦩🚨 pic.twitter.com/YPCFAW6a1A— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 21, 2025