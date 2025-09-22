Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Τσέλιε έκανε απίστευτη ανατροπή

Το αήττητο που έχει στο πρωτάθλημα Σλοβενίας, μετά από 9 αγωνιστικές, διατήρησε η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League, Τσέλιε.

Παρότι βρέθηκε να χάνει 2-0 εκτός έδρας από την Πριμόριε, η ομάδα του Ριέρα απάντησε με δύο γκολ κι ένα αυτογκόλ στο διάστημα 70'-79' και με την τεράστια αυτή ανατροπή πανηγύρισε την 8η εφετινή της νίκη (έχει και μία ισοπαλία) με 3-2.

Πότζεγκ και Κοβάτσεβιτς, στο 70' και 79' ήταν οι σκόρερ της Τσέλσι, ενώ ενδιάμεσα, στο 74', είχε γίνει το 2-2 με το αυτογκόλ του Πέτεκ.

Ο Αλμπερτ Ριέρα παρέταξε τους: Λέμπαν, Νιέτο, Τουτισκίνας, Μπέιγκερ, Χρκα (90' Τσίντι), Γέβσενακ (63' Ντάνιελ), Κβέσιτς, Στουρμ (63' Πότζεγκ), Κότνικ (63' Λισάκοβιτς), Κοβάσεβιτς (83' Ποπλάτνικ), Ιοσίφοφ.