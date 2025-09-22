Έκανε το χρέος της η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα πήρε τρεις αναμενόμενους βαθμούς, επικρατώντας της Χετάφε με 3-0 στο «Γιόχαν Κρόιφ", στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη La Liga.

Η Μπαρτσελόνα δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Χετάφε στο «Γιόχαν Κρόιφ» και εξασφάλισε άνετη νίκη με 3-0, συνεχίζοντας να κυνηγά τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της La Liga.

Ο Φεράν Τόρες ήταν ο παίκτης που «υπέγραψε» σε μεγάλο βαθμό την επικράτηση των «μπλαουγκράνα», σκοράροντας δις στο πρώτο ημίχρονο, στο 15΄ και στο 34΄. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Ντάνι Όλμο στο 63ο λεπτό.

Νωρίτερα, η Έλτσε ήταν η νικήτρια στην αναμέτρηση των νεοφώτιστων της La Liga, καθώς επικράτησε 1-0 της Οβιέδο. Χάρη σε γκολ του Αντρέ Σίλβα στο 9ο λεπτό, η ομάδα του Έντερ Σαράμπια πήρε τους τρεις βαθμούς και σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση της κατάταξης, πραγματοποιώντας ένα ανέλπιστα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.