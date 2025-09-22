Κουτσιαύτης για το πέναλτι που ζητάει ο Ολυμπιακός: «Γκρίζα περίπτωση - Υπάρχει οδηγία να μη δίνονται soft penalties»

Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης στην εκπομπή, Grande League του OPEN, σχολίασε τις επίμαχες φάσεις του ντέρμπι «αιωνίων», αναφερόμενος και στο πέναλτι που ζητάει ο Ολυμπιακός στο μαρκάρισμα του Καμπελά.

Όπως ανέφερε ο πρώην διαιτητής, είναι μια γκρίζα φάση, τονίζοντας ότι είναι στην κρίση του διαιτητή το αν θα δώσει παράβαση ή όχι, ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα για θέατρο.

«Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, είναι μια γκρίζα περίπτωση παρόλα αυτά ο διαιτητής είναι κοντά στην φάση. Θα δούμε ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν κάνει παράβαση με το δεξί πόδι, υπάρχει το αριστερό πόδι που είναι στο έδαφος, υπάρχει επαφή, θα πρέπει να κρίνει ο διαιτητής κατά πόσο αυτή λειτουργεί ως εμπόδιο.

Ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο. Σίγουρα πάντως δεν υπάρχει κίτρινη για θέατρο. Είναι μια γκρίζα περίπτωση. Θεωρώ ότι αν έδινε πέναλτι, δεν θα υπήρχε εξίσου παρέμβαση από τον VAR», ανέφερε χαρακτηριστικά για την επίμαχη φάση ο Αριστομένης Κουτσιαύτης.

O πρώην διαιτητής, αναφέρθηκε και στην οδηγία που υπάρχει προς τους διαιτητές να μην δίνουν «soft penalty», αναφέροντας ότι πολλές φορές οι διαιτητές μπορεί να χάσουν τον συγκεκριμένο πήχη.