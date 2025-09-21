Καλάμπρια: «Θέλαμε τη νίκη, μπορούσαμε και την αξίζαμε»

Ο Ιταλός αμυντικός κρατάει τα θετικά στοιχεία του Παναθηναϊκού από το ντέρμπι.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έκανε λόγο και για κούραση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού.

«Τουλάχιστον οπωσδήποτε μέχρι το 70’ όπου δεν αφήσαμε στον αντίπαλο να κάνει σπουδαία πράγματα, ήμασταν οι κυρίαρχοι μέχρι το τέλος που βγήκε η κούραση» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αμυντικός των «πράσινων».

Οι δηλώσεις του Καλάμπρια.

«Μου αρέσει πάντοτε να είμαι θετικός και θα πω ότι σήμερα ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα και το λέω αυτό γιατί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν στάθηκε στο ύψος που πρέπει, στο ύψος της ομάδας. Είχαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων αν και βγήκε κούραση αλλά είδαμε επίσης ότι έτσι όπως είναι χτισμένη η ομάδα υπάρχουν παίκτες που χρειάζονται ακόμα κάποιο χρόνο προσαρμογής. Όμως, θέλαμε τη νίκη, μπορούσαμε τη νίκη, την αξίζαμε, βέβαια το αποτέλεσμα ήρθε ισόπαλο γιατί ο αντίπαλος μπόρεσε να μας βάλει ένα γκολ στα τελευταία λεπτά.

Κρατάω τα θετικά, σήμερα παίξαμε καλά και αν συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Κυριαρχήσαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, τουλάχιστον οπωσδήποτε μέχρι το 70’ όπου δεν αφήσαμε στον αντίπαλο να κάνει σπουδαία πράγματα, ήμασταν οι κυρίαρχοι μέχρι το τέλος που βγήκε η κούραση, έπεσε ο ρυθμός μας και έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να παίζουμε το ίδιο καλά μέχρι και το 90’ και αν καταφέρουμε να έχουμε την ίδια απόδοση, το ίδιο καλό παιχνίδι μέχρι το 90’ τότε θα κάνουμε ένα μεγάλο πρωτάθλημα».