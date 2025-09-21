Μεντιλίμπαρ: «Γιατί να υπάρχει VAR αν δεν το χρησιμοποιούν;»

Για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον τεχνικό των Πειραιωτών να αναφέρεται και στο πέναλτι του Καμπελά που ζητούν οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά:



Για το αν αδικήθηκε ο Ολυμπιακός από το αποτέλεσμα και τη διαιτησία: «Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο γιατί έτσι δείχνουν τα γκολ. Δεν εκμεταλλεύτηκαμε τις ευκαιρίες. Ίσως είχαμε περισσότερες, αλλά στο ποδόσφαιρο μετρούν τα λάθη και οι επιτυχίες. Για τη φάση του Ρεμί το χειρότερο απ' όλα είναι σαν να μην υπήρχε VAR, θα μπορούσαν να δουν κάποιες φάσεις. Αν δεν το χρησιμοποιούν γιατί να υπάρχει;



Το γκολ οφείλεται σε δικό μας λάθος, αλλά ο αντίπαλος το εκμεταλλεύτηκε, είχε την ικανότητα να το κάνει. Εμείς δεν είχαμε τις ικανότητες να το εκμεταλλευτούμε τις φάσεις μας. Ο Ρέτσος σήμερα έκανε ένα λάθος και κόστισε. Αλλά στο τέλος μπορέσαμε να ισοφαρίσουμε και να πάρουμε τον βαθμό».



Για τον Σιπιόνι: «Αν δεν γνωρίζω τους παίκτες που τους προπονώ τόσους μήνες τότε δεν θα ήμουν καλός προπονητής. Τον Σιπιόνι τον είχα στην πρετοιμασία, δεν είχε παίξει έως τώρα, αλλά συνέχισε να δουλεύει και να προσπαθεί. Όταν παίρνω αποφάσεις για την ενδεκάδα, το κάνω με γνώμονα το καλό της ομάδας και το ποιοι είναι ικανοί να παίξουν».