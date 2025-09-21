Κυριακόπουλος: «Δεν είχαμε ιδέες και ταυτότητα σαν ομάδα φέτος - Πλέον θα παίζουμε καλύτερα»

Τι είπε ο Γιώργος Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό της φετινής περιόδου και η συγγνώμη που ζήτησε.

Στην κούραση στάθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο αριστερός μπακ τόνισε ωστόσο, ότι η ομάδα έβγαλε αντίδραση ενώ αναφερόμενος στις εμφανίσεις της ομάδας μέχρι τώρα σημείωσε ότι «έβγαλε αντίδραση και πάθος που έλειπε στα τελευταία παιχνίδια» και ότι «η ομάδα θα θέλει να παίξει από πίσω που μας έλειψε από την αρχή του καλοκαιριού. Δεν παίζαμε αρκετά καλά από πίσω και γενικά στην κατοχή, δεν είχαμε ιδέες, δεν είχαμε ταυτότητα σαν ομάδα».

Οι δηλώσεις του Κυριακόπουλου

«Παραμένει μία πίκρα από το αποτέλεσμα, δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα στο τέλος, κρίμα για τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίκρα σε όλο τον κόσμο και θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για όλες τις εμφανίσεις μέχρι τώρα.

Η ομάδα έβγαλε αντίδραση και πάθος που έλειπε στα τελευταία παιχνίδια. Εγώ την ομάδα έτσι θέλω να την βλέπω. Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλαμε. Με γνώμονα αυτή την εμφάνιση και τα πρώτα 50 λεπτά μέχρι να μπει το γκολ, αυτή την εικόνα μπορεί να έχει η ομάδα.

Δεν ψάχνω δικαιολογίες, έπαιξε ρόλο η κούραση, έπαιξε ρόλο ότι ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του μετά το 60’. Είχε την μπάλα περισσότερη ώρα, είχε καλύτερο ρυθμό μετά το 60’. Αναλωθήκαμε σε αρκετά τρεξίματα να κόψουμε τις επιθέσεις του, μας κόστισε στην κούραση. Είναι κρίμα να τρώμε γκολ στο 94’, πρέπει να δείχνουμε περισσότερο χαρακτήρα σαν ομάδα και να κρατάμε το αποτέλεσμα.

Ο νέος τεχνικός προσπάθησε να μας δείξει το τι ιδέες έχει και την ταυτότητα που θέλει να περάσει στην ομάδα. Από εδώ και πέρα η ομάδα θα παίξει καλύτερα, θα έχει μια ταυτότητα σαν ομάδα, θα θέλει να παίξει από πίσω που μας έλειψε από την αρχή του καλοκαιριού. Δεν παίζαμε αρκετά καλά, ειδικά από πίσω, και γενικά στην κατοχή της μπάλας, δεν είχαμε ιδέες, δεν είχαμε ταυτότητα σαν ομάδα. Πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει καλύτερα με τον κ. Κόντη»