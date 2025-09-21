Η Ίντερ πήρε τη νίκη εναντίον της Σασουόλο για την 4η αγωνιστική της Serie A επικρατώντας με 2-1.

Οι «Νερατζούρι» βρήκαν αντίσταση από την Σασουόλο αλλά κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης σε ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις.

Ο αγώνας

Η Ίντερ μπήκε στον αγώνα με σκοπό να βρει το γρήγορο γκολ και να βάλει τις βάσεις για τη νίκη.

Στο 14' ο Ντιμάρκο πήρε την ασίστ από τον Σούσιτς και έκανε το 1-0 για τους «Νερατζούρι».

Από εκείνη την στιγμή ο Ίντερ ανέβασε και άλλο τον ρυθμό της, είχε της ευκαιρίες της, όμως δεν κατάφερε να βρει ένα δεύτερο γκολ πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο.

Στο ίδιο μοτίβο ξεκίνησε και το δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, με την ομάδα του Κιβού να έχει την κατοχή και τις ευκαιρίες, αλλά η Σασουόλο είχε θωρακίσει την άμυνά της και έψαχνε τις αντεπιθέσεις.

Εκεί που το 1-0 έμοιαζε να είναι και το τελικό σκορ, ήρθε ο Μουχαμέροβιτς να βάλει αυτογκόλ και να δώσει στην Ίντερ προβάδισμα δύο τερμάτων.

Τρία λεπτά μετά (84'), η Σασουόλο μείωσε με τον Κεντίρα αλλά ήταν πολύ αργά για να κυνηγήσει κάτι στο παιχνίδι και η Ίντερ πήρε τους τρεις βαθμούς (2-1).