Καμπελά: «Είδα τα βίντεο στα αποδυτήρια και πιστεύω ότι ήταν πέναλτι»

Ο Ρεμί Καμπελά παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος του ντέρμπι «αιωνίων» (1-1) και αναφέρθηκε στην φάση που ζητάει ο Ολυμπιακός πέναλτι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καμπελά στην κάμερα της Cosmote TV:

Πώς έζησε το παιχνίδι: «Θα προτιμούσα να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι από το να πάρουμε την ισοπαλία. Γίνανε κάποια λάθη σήμερα και δεν φυσιολογικό όταν γίνονται σε ντέρμπι. Είδα τα βίντεο στα αποδυτήρια και ήταν πέναλτι υπέρ μου και όχι κίτρινη κάρτα. Και στη συνέχεια σε άλλη φάση, όταν έκλεψα τη μπάλα και έβαλα γκολ και ο παίκτης του Παναθηναϊκού έπαιξε το φάουλ.

Σε τέτοια παιχνίδι το κλειδί είναι να είσαι πιο επιθετικός. Έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Σίγουρα θα πρέπει να συγχαρώ τους συμπαίκτες μου που μπήκανε στο παιχνίδι και ισοφαρίσαμε το ματς».