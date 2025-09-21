Μεντιλίμπαρ: «Έμοιαζε σαν να μην υπάρχει VAR στο παιχνίδι»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χαρακτήρισε δίκαιη την ισοπαλία της Λεωφόρου και εξέφρασε τις απορίες του για την ύπαρξη και την -μη- χρησιμοποίηση του VAR

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες που είχε η ομάδα του, τονίζοντας πως συνολικά το 1-1 ήταν δίκαιο αποτέλεσμα.

Από εκεί και πέρα, ρωτήθηκε για τις φάσεις που διαμαρτυρήθηκαν οι «ερυθρόλευκοι» και εξήγησε ότι στο ματς αυτό η αίσθηση ήταν σαν να μην υπάρχει VAR.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Μπορεί ο Ολυμπιακός να ισοφάρισε στο τέλος, αλλά σαν να αδικείται από το σκορ. Συμφωνείτε με αυτό; Έχετε προλάβει να δείτε τις φάσεις που διαμαρτύρεται η ομάδα και κυρίως αυτή του Καμεπλά;

«Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο γιατί έτσι δείχνουν τα γκολ. Δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες, ίσως είχαμε περισσότερες. Το γκολ που δεχτήκαμε είναι δικό μας λάθος. Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, όμως δεν το κάναμε. Η φάση του Καμπελά, νομίζω ότι το χειρότερο είναι πως έμοιαζε σαν μην υπάρχει VAR. Υπήρχαν φάσεις που μπορούσαν να ελεγχθούν και δεν έγινε. Τι υπάρχει το VAR;».

Σας μένει πικρία που η πιο κλασική ευκαιρία και το γκολ του Παναθηναϊκού προέρχεται από ένα τόσο σημαντικό λάθος των παικτών σας;

«Όπως είπα και πριν, το γκολ οφείλεται σε δικό μας λάθος, αλλά ο αντίπαλος είχε την ικανότητα να το εκμεταλλευτεί. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο, μετράνε τα γκολ που βάζεις και τα λάθη. Ο Ρέτσος έκανε πολύ καλό παιχνίδι αλλά έκανε αυτό το λάθος. Καταφέραμε τουλάχιστον να ισοφαρίσουμε στο τέλος, κρατάμε αυτό».

Από την Πάφο μέχρι και σήμερα, ψάχναμε τους παίκτες που θα επιλέγατε για το αρχικό σχήμα. Η παρουσία του Σκιπιόνι ήταν έκπληξη για εμάς. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για την εμφάνισή του.

«Αν δεν γνωρίζω πολύ καλά τους παίκτες που τους παρακολουθώ κάθε μέρα, δεν θα ήμουν καθόλου καλός. Είναι ένας παίκτης που δεν είχε παίξει, αλλά συνέχισε να δουλεύει και να προσπαθεί. Οι αποφάσεις μου για την ενδεκάδα είναι με γνώμονα το καλό της ομάδας και το ποιοι είναι στην καλύτερη κατάσταση. Εκεί βασίστηκα και για αυτή την απόφαση».