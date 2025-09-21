Κόντης: «Θέλουμε χρόνο αλλά δεν υπάρχει - Στο β' ημίχρονο δεν είχαμε φρεσκάδα»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για έλλειψη φρεσκάδας στην ομάδα στο β' ημίχρονο.

Ο Χρήστος Κόντης δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

"Σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται να έχεις αυτοσυγκέντρωση μέχρι το 97’. Στο β’ ημίχρονο πιεστήκαμε αρκετά, προσπαθήσαμε με τις αλλαγές να κλείσουμε τους χώρους, είχαμε κάποιες απώλειες παικτών και δεν μπορέσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα μεσοεπιθετικά. Θέλαμε μια φρεσκάδα στους wingers.

Στο α’ ημίχρονο είχαμε πιο καλή απόδοση, ο Ολυμπιακός δεν δημιούργησε ευκαιρίες.

Θα ήθελα να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, ήταν πολύ σημαντικοί για την ομάδα, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, προχωράμε.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η φρεσκάδα, τα τρεξίματα είναι πολύ σημαντικά. Στο β’ ημίχρονο δεν είχαμε αυτή τη φρεσκάδα, δεν μπορέσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα με τις κράμπες που είχαν κάποιοι παίκτες. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να δουλέψουμε, να φρεσκάρουμε την ομάδα, να την μπουστάρουμε. Η νίκη θα ήταν πολύ σημαντική. Τα παιδιά έβγαλαν μαχητικότητα, πείσμα. Ήταν ένα ματς που θέλαμε να το κερδίσουμε και γι' αυτούς και για τον κόσμο. Ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί.

Σε κάποια σημεία του αγώνα είχαμε λάθος τοποθετήσεις και αυτό δεν μας έδινε τη δυνατότητα να παίξουμε το παιχνίδι που θέλουμε, να κρατήσουμε τη μπάλα στο κέντρο, να κόψουμε το ρυθμό. Θέλουμε χρόνο αλλά ο χρόνος δεν υπάρχει, γρήγορα μέσα από τις προπονήσεις θα μπορέσουμε να αλλάξουμε και αυτό".