STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Κααμπί! (vid)
21-09-2025 22:43
SDNA Newsroom
Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός
ΠΡΟΣΩΠΑ
Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη στιγμή για να φέρει το ματς στα ίσα, αλλά ο Ελ Κααμπί αστόχησε σε τετ α τετ με τον Ντραγκόφσκι.

Δείτε την ευκαιρία παρακάτω: