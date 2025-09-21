MENU
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Κααμπί! (vid)

Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη στιγμή για να φέρει το ματς στα ίσα, αλλά ο Ελ Κααμπί αστόχησε σε τετ α τετ με τον Ντραγκόφσκι.

Δείτε την ευκαιρία παρακάτω:

