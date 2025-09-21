Το παρ' ολίγον μοιραίο λάθος του Ντραγκόφσκι (vid)

Στο 36' του «αιώνιου» ντέρμπι ο Ντραγκόφσκι γλίστρησε και τελευταία στιγμή πρόλαβε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, πριν γίνει επικίνδυνος ο Ελ Κααμπί.

Δείτε παρακάτω το λάθος του Πολωνού τερματοφύλακα: