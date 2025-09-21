Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το παρ' ολίγον μοιραίο λάθος του Ντραγκόφσκι (vid) 21-09-2025 22:17 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΡΟΣΩΠΑ Μπαρτομιέι Ντραγκόφσκι 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 36' του «αιώνιου» ντέρμπι ο Ντραγκόφσκι γλίστρησε και τελευταία στιγμή πρόλαβε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, πριν γίνει επικίνδυνος ο Ελ Κααμπί. Δείτε παρακάτω το λάθος του Πολωνού τερματοφύλακα: «Αποθέωσε» τον Αντώνη Σαμαρά η Ράνια Τζίμα για τον πιο ανθρώπινο λόγο instanews.gr Ατζαράκης – Ζάμπρας: Τελικά ήταν όντως κακή ιδέα... menshouse.gr «Φωνάζει» από μακριά: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του φετινού ΠΑΟΚ menshouse.gr Μετά τη δολοφονία Κερκ: Σίγουρες πια οι στοιχηματικές για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ... menshouse.gr Ήταν που θα «τελείωνε» τον Πούτιν: Έκανε (πολύ) πίσω ο Τραμπ… instanews.gr Άραγε ο Στίβεν Κινγκ είναι περήφανος γι' αυτό; menshouse.gr 7.500€ ενοίκιο: Με υπογραφή Σπόραρ το νέο εντυπωσιακό σπίτι του Φώτη Ιωαννίδη dailymedia.gr Δεν υπάρχει δεύτερη με τέτοιες αναλογίες: Ιωάννα Τούνη, λυπήσου μας... (Pics) dailymedia.gr Το παρ' ολίγον μοιραίο λάθος του Ντραγκόφσκι (vid) SHARE